Peluche, fiori e bigliettini per Manuel: la comunità di Casal Palocco si stringe nel dolore dopo la tragedia

Ci sono peluche, anche quello di Spiderman, lumini, fiori, bigliettini. Messaggi d'amore e di cordoglio per il piccolo Manuel, il bambino morto a 5 anni nel drammatico incidente di Casal Palocco. Il piccolo era in auto con la mamma e la sorellina quando sono stati travolti da una Lamborghini presa a noleggio dal gruppo youtuber dei 'TheBorderline'. Per il caso è stato indagato Matteo Di Pietro.

La rabbia a Casal Palocco è veramente tanta. E anche il rimorso. "Siamo distrutti, questa macchina sfrecciava da giorni", dicono i residenti che raccontano di aver visto i ragazzi filmare anche dopo l'incidente. "Andavano fermati", ripetono in coro i cittadini del quartiere. Nel frattempo in tanti si stanno recando sul luogo della tragedia per rendere omaggio e dare forza alla famiglia di Manuel.

"Piccolo angelo sei volato in cielo troppo presto. Proteggi da lassù la tua mamma e la tua sorellina", questo è uno dei tanti bigliettini, lasciato accanto a un girasole. C'è anche un disegno colorato lasciato da una bimba, che ritrae due bambini accanto a dei fiori a e dei cuori. Sotto un albero, poco distante dall'asilo dove la madre lo aveva preso prima di avere il terribile incidente, un altarino.

Ieri lo zio di Manuel si è precipitato per raccogliere i biglietti che in tanti stanno lasciando: "Li porterò a Elena, così che possa leggerli. Li ho presi prima che arrivasse la pioggia", ha detto all'Adnkronos". Sul luogo dell'incidente non c'è un segno di frenata, gli unici sono quelli lasciati dalla Smart, spinta in avanti in obliquo.

Manuel era proprio da quel lato, quello destro, quello dell'impatto. "Adesso dovremo stringerci tutti intorno a Elena. - racconta ancora l'uomo - È così forte. Lei aveva già capito tutto, sapeva che Manuel era morto, per questo in ospedale ci hanno detto che chiedeva solo di Aurora. I medici pensavano fosse perché sotto choc, ma lei aveva già capito. Manuel era un bimbo sempre felice, pieno di vita. Spesso lo tenevamo noi, quando Elena era impegnata, e mi chiedeva sempre di inseguirlo, non si stancava mai''.

Al grande affetto mostrato dalla comunità di Casal Palocco ha risposto il padre di Manuel con un post su Instagram: "Ti ameremo per sempre. Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio di Elena e della nostra piccola un ringraziamento a voi che avete pregato donato e anche solo pensato al nostro Manuel strappato da 'sto mondo infame".