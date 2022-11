Tragedia a Finocchio: scontro tra una moto e un'auto, morto un ventenne

Ennesimo incidente mortale a Roma, ennesimo giovanissimo rimasto ucciso sull'asfalto. Un giovane di 20 anni ha perso la vita a bordo della sua moto in un incidente stradale avvenuto nella zona di Finocchio, nel VI municipio. Il sinistro nel pomeriggio di sabato 19 novembre in via Fontana Candida, all'altezza dell'incrocio con via di Tor Forame.

Secondo quanto si apprende il giovane, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un'auto, una Opel Mokka, che sopraggiungeva in direzione opposta. Un impatto terribile che ha sbalzato il 20enne dalla moto, scaraventandolo sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: vani i tentativi di rianimarlo, con il decesso sopraggiunto sul posto.

Ad effettuare i rilievi il VI gruppo Torri, con numerose pattuglie impegnate nella chiusura della strada.