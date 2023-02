Filomena, uccisa mentre attraversa la strada. Il dolore della famiglia: "Strada pericolosa e la politica è ferma"

Nessun semaforo o altra indicazione rilevante. Scarsa illuminazione e incidenti che si ripetono. La morte di Filomena Baglivo, la donna di 65 anni investita e uccisa nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, a Castelnuovo di Porto, ha acceso i fari sulla scarsa sicurezza di quel tratto della via Flaminia. La strada, soprattutto all'ora di punta, è molto trafficata sia da auto che da pedoni.

L'incidente mortale

È un crocevia per chi vuole raggiungere Roma, così come avrebbe voluto fare Filomena Baglivo. Un percorso che faceva quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro, da Castelnuovo di Porto fino alla Capitale. Si alzava all'alba per prendere il treno della Roma Nord. Stamattina la sua routine è stata spezzata da un uomo alla guida di un'auto che l'ha investita e uccisa mentre stava attraversando all'altezza delle strisce pedonali di fronte alla stazione.

La dinamica dell'investimento mortale è al vaglio dei carabinieri di Bracciano che indagano e, come da prassi, hanno sequestrato l'auto coinvolta e procedono per omicidio stradale. Il tratto in questione non è nuovo a incidenti di questo tipo. A dividere l'ingresso della stazione di Castelnuovo e il marciapiede ci sono solamente delle sbiadite strisce. Pedoni e pendolari sono costretti a rischiare la propria vita ogni giorno per attraversare quel tratto di strada.

L'appello della famiglia

Eppure in tanti, anche sui social, hanno denunciato la situazione. La famiglia di Baglivo, che lascia un figlio, è stretta nel dolore: "Basta a questa strage quotidiana", dicono facendo appello al sindaco della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri e al neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Quante altre persone devono perdere la vita prima che la politica metta fine a questo assordante bagno di sangue. Per azzerare l'emergenza basterebbe davvero poco: evidenziare gli attraversamenti pedonali, installare semafori, far rispettare i limiti di velocità, sensibilizzare la popolazione. Anzi, in realtà servirebbe una cosa soltanto: la volontà. Quante altri morti aspettiamo?".