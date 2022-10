Auto contro albero: traffico in tilt a Fidene

Inizio di giornata di passione per gli automobilisti in transito a Fidene alle prese con una lunga coda per uscire dal quartiere. A determinare il blocco della circolazione un incidente stradale avvenuto su via Radicofani, strada principale dell'ex borgata del III municipio Montesacro.

Il sinistro intorno alle 6:30 quando il conducente di una Ford Fiesta ha impattato contro un albero in prossimità del distributore di carburare di via Radicofani, altezza civico 71. Seppur illeso l'automobilista è rimasto incastrato nella vettura, tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale che hanno attuato un senso unico alternato. Inevitabili i disagi con lunghe code in direzione della via Salaria sino alla rimozione del mezzo incidentato.