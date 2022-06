Incidente a Fidene: fratello e sorella investiti da un'auto

Fratello e sorella di 13 e 15 anni in ospedale. Questa la conseguenza di un investimento stradale avvenuto nella prima serata di martedì 7 giugno a Fidene. Colpiti da una vettura i due sono stati accompagnati al Gemelli.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 20:00 mentre i due, 13 anni lui e 15 lei, stavano attraversando la strada in prossimità di un bar in via Don Giustino Russolillo. Colpiti da una Peugeot 207, con l'autista fermatosi a prestare i primi soccorsi, i due adolescenti sono stati trasportati dalle ambulanze al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti, ma non sarebbero in condizioni gravi.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'investimento gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.