Ferrari in testa coda si schianta contro quattro auto in sosta

Ha perso il controllo della super car che stava guidando schiantandosi contro quattro vetture in sosta. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in zona Piazza Bologna, quando una Ferrari è andata in testa coda impattando contro le macchine ferme in sosta al lato della strada. Cinque le vetture danneggiate, compresa l'auto di Maranello.

L'intervento degli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 16:30 del 9 settembre all'altezza del civico 22 di viale XXI Aprile.

Danneggiate le vetture, compresa la Ferrari, i caschi bianchi hanno ascoltato il conducente della vettura, un 34enne albanese che si trovava nella supercar con altri due ragazzi, per accertare le cause del sinistro. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.