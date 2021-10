Incidente all'Axa: Ferrari abbatte lampione della luce

Ha abbattuto un lampione della luce. A rendere particolare l'incidente stradale l'auto che ha colpito il palo dell'illuminazione stradale, una nuova e fiammante Ferrari. Questa l'insolita scena visibile nel pomeriggio di domenica in zona Axa-Infernetto dove il conducente di una super car ha perso il controllo del suo bolide finendo la propria corsa contro un lampione.

La scena atipica in via Sofocle è stata ripresa da un passante e poi resa pubblica sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas divenendo virale nel volgere di poche ore. Secondo quanto si apprende il condudente della Ferrari grigia, a parte lo spavento, non ha riportato conseguenze.

Sul posto per rilevare l'incidente e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.