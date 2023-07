Il fotografo Mezzelani gravissimo dopo incidente all'Eur: il sostegno degli amici sui social

Sono ore delicate. Ferdinando Mezzelani, 59 anni, sta lottando tra la vita e la morte. Il noto fotografo del 'Coni', già collaboratore de 'Il Messaggero', è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo e ha subito l'amputazione di parte di una gamba, dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 10 luglio a Roma, sulla via Cristoforo Colombo.

Lo scontro è avvenuto all'altezza di via di Malafede, in direzione della Capitale. Il sinistro ha coinvolto un autobus della linea 709 e una moto, una Bmw RT, alla cui guida si trovava appunto Mezzelani. Soccorso dall'ambulanza del 118. è stato trasportato al nosocomio di circonvallazione Gianicolense e resta in prognosi riservata. Gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Chi è Ferdinando Mezzelani

Ferdinando Mezzelani è un volto noto nel mondo dello sport e del giornalismo romano. Fotoreporter, ha vinto nel 2022 il premio Ussi per la categoria 'Migliore Fotografia' dell'anno. Tante le sue collaborazioni. Tra tutte quella, ancora in essere, con l'agenzia GMT Sport e il 'Coni e Sport e Salute'. Poi quella con 'Il Messaggero' fino ai primi anni duemila e con 'Dagospia'. Mezzelani, fotografo ufficiale dei Mondiali di Italia 90, ha seguito diverse Olimpiadi sia estive che invernali.

I messaggi degli amici

A Roma, e non solo, in molti lo conoscono. Saputa la notizia, tanti amici hanno mostrato la loro vicinanza con messaggi di sostegno sui social, taggandolo, nella speranza che legga l'appoggio di tanti amici che gli stanno augurando una pronta guarigione. "Amico mio questo proprio non doveva accaderti. Ti riprenderai, prego perché tu ce la faccia, e anche se non potrai mai più essere quello di prima avrai sempre accanto i veri amici che tu tanto apprezzavi quasi quotidianamente", il messaggio di Angelo.

Luca Colantoni, un collega giornalista, lo sprona: "Sia chiaro, non mi fare scherzi. Ti voglio bene amico mio. Daje". Francesco Tagliente, funzionario del Coni, aggiunge: "Mezzelani è un bravissimo fotografo. Gli rivolgo gli auguri di una pronta guarigione anche da parte di tutti gli atleti olimpici e Azzurri d’Italia della sezione di Roma. E appena possibile facciamolo lavorare perché ha tanto tanto bisogno soprattutto dopo questa tragedia".