Federico Urilli, il medico specializzando morto alla "curva maledetta" del Muro Torto

Federico Urili aveva 30 anni e sognava di diventare un bravo chirurgo vascolare. È una delle vittime della 24 ore di sangue sulle strade di Roma, nella quale hanno perso la vita anche Stanislav Havryltsiv e Muralidharan Abhishek. Il ragazzo originario di Tivoli, dove era molto conosciuto per il suo attivismo nel sociale, è morto nella "maledetta curva" del Muro Torto.

Era a bordo della sua moto Bmw all'una della notte tra mercoledì e giovedì. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, avrebbe perso il controllo della due ruote in velocità mentre viaggiava in direzione di piazzale Flaminio, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato per la forte pioggia. Urili è stato sbalzato a terra all'altezza di viale del Galoppatoio, inutili i soccorsi.

Federico, come si può vedere dal suo profilo Facebook, era sempre sorridente. Amava le gite, era tifoso della Roma e studiava medicina. La rettrice dell'università La Sapiena, Antonella Polimeni, a nome suo personale e di tutta la comunità universitaria, saputa la notizia ha espresso "profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Federico".

Il ragazzo era specializzando di chirurgia vascolare. "All'impegno nelle attività della scuola di specializzazione, affiancava la partecipazione alla vita istituzionale dell'ateneo, come componente della giunta dei dipartimento di chirurgia generale e specialistica in rappresentanza degli studenti", sottolinea al rettrice che poi ha aggiunto: "La Sapienza si stringe al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi di Federico".

Recentemente era rientrato da un viaggio di scambio professionale organizzato dal Rotary club nello Swaziland, in Africa. Federico era stato lì come medico e i bambini lo adoravano, come documentano le foto del suo profilo. E ancora, nel 2018 e nel 2019 aveva guidato il Rotaract Tivoli, il gruppo giovanile del club, dando il via a una raccolta fondi annuale per una casa famiglia di Marcellina.