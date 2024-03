Federico Pastore morto a 19 anni mentre tornava a casa: i punti da chiarire dell'incidente stradale

Federico Pastore aveva 19 anni, è la diciottesima vittima sulle strade di Roma e provincia di questo 2024. Il ragazzo, studente lavoratore, viveva nella zona di Quattro Venti e ha perso la vita alle 4 del mattino di sabato, in via Flaminia, all'altezza del sottopasso dell'uscita di Tor di Quinto. Stava tornando a casa in sella al suo scooter, uno Kymco Agility 125.

Ma cosa è successo a Federico Pastore? I familiari e gli amici se lo chiedono. Sul posto, oltre i sanitari del 118, le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale hanno effettuato i rilievi e indagano. Il ragazzo aveva il casco che nell'impatto non lo ha protetto. Stando quanto emerso non sembrerebbero coinvolti altri veicoli, a testimoniarlo anche l'assenza di frenate sull'asfalto.

Probabilmente, fa notare chi indaga, può avere avuto un ruolo anche il maltempo. Al momento dell'incidente, infatti, su Roma nord batteva una pioggia intensa, come da allerta meteo. Possibile che Federico Pastore sia scivolato sull'asfalto? Non è escluso, così come non viene scartata l'ipotesi che il ragazzo stava marciando a una velocità elevata e l'asfalto ormai reso scivoloso dalla pioggia gli avrebbe reso la frenata impossibile.

Al momento della tragedia non c'erano testimoni e le telecamere di zona non inquadrerebbero il punto esatto dell'incidente mortale. Sul corpo del 19enne è stata disposta l'autopsia anche per escludere l'ipotesi di un malore che, se avvenuto, si sarebbe rivelato fatale. La salma, almeno per le prossime ore, resta quindi a disposizione di chi indaga almeno fino agli esiti dell'esame autoptico.