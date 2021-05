Calcio laziale in lutto: morto in un incidente l'attaccante Federico Gentili

Calcio laziale in lutto. E' morto a 29 anni in un incidente stradale Federico Gentili. L'attaccante di Oriolo Romano è deceduto a bordo della sua auto nei pressi delle Terme dei Papi, in provincia di Viterbo nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 maggio. Il 29enne stava viaggiando a bordo della sua auto, una Alfa Romeo Mito quando, per cause in via di accertamento, la sua vettura si è scontrata con un trattore agricolo che stava trainando un rimorchio. A seguito dell’urto, il rimorchio si è ribaltato sull’auto causando il decesso del giovane. Per estrarre il corpo del giovane è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia, intervenuti sul posto con la polizia locale ed i carabinieri.

Bomber di razza, Federico Gentili aveva vestito numerose casacche di squadre che militano nei campionati dilettantistici laziali Tolfa, Canale Monterano, Fidene, Fortitudo Nepi e Cerveteri. Appresa la notizia della morte del giovane calciatore numerosi sono stati i messagi di cordoglio e vicinanza ad amici e parenti del 29enne.

Nato e cresciuto ad Oriolo Romano, Comune della provincia viterbese, l'amministrazione ha proclamato per oggi il lutto cittadino: "Con ordinanza sindacale è stato proclamato il lutto cittadino per domani (oggi ndr) venerdì 28 maggio a seguito della tragica scomparsa che oggi ha colpito in maniera così violenta la nostra comunità e la famiglia Gentili. Invitiamo tutta la cittadinanza e gli esercizi commerciali a rispettare per le ore 13:00 un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata di domani qualsiasi attività superflua. Con rispetto, ci stringiamo al dolore della famiglia e degli amici".

Anche il Fidene, sua ultima squadra, ha ricordato l'attaccante: "Vogliamo ricordarti così, con il sorriso sul volto dopo un goal segnato. Un grande uomo Un grande giocatore. Un grande amico. Un esempio di ragazzo. Fidene è vicina alla famiglia. Ciao Fede". "È venuto a mancare a seguito di un incidente stradale l’ex giocatore del Ladispoli Federico Gentili. La società Ladispoli Calcio, duramente colpita dalla tragica notizia, si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore". In lutto anche l'Asd Tolfa Calcio: "Non ci sono parole Federico".