Federico Fontana in coma dopo un incidente stradale: l'appello della mamma per cercare i testimoni

È in coma dalla vigilia di Natale Federico Fontana. Il ragazzo è ricoverato al policlinico Umberto I dopo un incidente avvenuto la notte precedente intorno, alle 4, in via Bari a Roma, ed esattamente vicino la rotonda di piazza Salerno nel quartiere Nomentano, tra piazza Bologna e viale Regina Margherita.

La dinamica è ancora al vaglio. Non è chiaro se nel sinistro stradale sia coinvolto un altro mezzo poi fuggito. I primi a dare l'allarme sono stati due ragazzi che hanno assistito il giovane e chiamato i soccorsi, stando con lui fino all'arrivo degli operatori sanitari del 118 che hanno portato il ragazzo in ospedale. La mamma di Federico Fontana, ricoverato in stato di coma, cerca risposte e ha affidato ai social il suo appello disperato per cercarli.

"Cerco i ragazzi che con una Smart bianca hanno assistito all'incidente di mio figlio. Vorrei rintracciare questi due ragazzi che oltre ad aver chiamato i soccorsi e ringrazio con tutto il cuore perché se non fosse stato per loro non so come sarebbero andate le cose. E hanno assistito all’impatto e che possono fornirmi la ricostruzione reale dell’incidente. Vi prego di condividere il più possibile e di pregare con me per mio figlio"