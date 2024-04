Fabrizio Iacorossi si è risvegliato dal coma, il personal trainer dei vip ha riconosciuto la moglie

Fabrzio Iacorossi, il personal trainer dei vip vittima di un incidente stradale mentre era in bicicletta, è stato risvegliato dal coma farmacologico, ha aperto gli occhi e ha riconosciuto la moglie. Il 44enne preparatore atletico, tra gli altri, anche di Giorgia Meloni e Francesco Totti ha parlato con i familiari e con i sanitari del San Camillo.

Le sue condizioni sono state definite stazionarie e il suo decorso regolare, non sono insorte complicazioni. Una buona notizia in ottica di un percorso riabilitativo. Iacorossi resta ancora ricoverato in terapia intensiva, come da prassi in questi casi, e la sua prognosi non è ancora stata sciolta. I medici del San Camillo, secondo quanto appreso, la prossima settimana eseguiranno altre operazioni per ridurre le fratture riportate nel violento impatto sulla Litoranea.

Il conducente dell'auto, una Opel Corsa, che lo ha preso in pieno mentre Iacorossi era in bicicletta si era fermato a prestare soccorso. Le condizioni del quarantaquattrenne, papà di due bambini, erano subito apparse gravi. La moglie, sui social, aveva lanciato un appello per una preghiera per il marito. In molti hanno risposto all'invito postando storie di allenamenti con l'hashtag #falloperIaco. Un modo per essere vicini al loro personal trainer preferito.