Morto in scooter mentre andava a lavoro: a travolgerlo un'auto forse passata con il rosso

Stava andando al lavoro, come ogni mattina. Un barista da generazioni, ma lì in quel bar sulla Prenestina ieri non c'è mai arrivato sebbene fosse puntuale, come sempre. Fabrizio Veneziale, 38 anni, è morto all'alba di giovedì 18 agosto in un incidente stradale. Uno scontro sul quale gli agenti del IV gruppo Tiburtino stanno indagando dopo aver acquisito anche le immagini delle telecamere di zona e raccolto diverse testimonianze.

Semaforo rosso?

C'è il sospetto che la Mercedes condotta da una donna e che ha centrato lo scooter Honda 400 di Fabrizio Veneziale, sia passata con il rosso. L'impatto è avvenuto in via della Serenissima all'altezza di via Prenestina, in direzione Tor de Schiavi. Lo scooter, a seguito dell'urto, ha colpito anche un furgone Fiat Ducato in sosta. Niente da fare per Fabrizio che è morto sul colpo, sbalzato diversi metri più avanti. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Il caso in Procura

Tuttora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, così come è al vaglio la posizione della donna al volante della Mercedes che ora rischia un'accusa di omicidio stradale. Una informativa è attesa oggi in procura. Fabrizio Veneziale, viene descritto da chi lo conosceva come una persona semplice. Abitava in zona Portonaccio e per anni è stato barista all'Antico Caffè Castellino di via Cesare Battisti.

Il cordoglio

"Non posso crederci - il commento di Luca, un suo amico, su Facebook - Ogni mattina mi facevi il caffè a colazione e me lo servivi sul banco sempre con eleganza da persona distinta che eri". "Ciao Fabry è stato bello conoscerti, non dimenticherò mai la tua risata, e tutti i caffè che mi favevi", un altro messaggio. Veneziale una compagna e amava il suo cane. La sua è la ventunesima vittima sulle strade di Roma e provincia negli ultimi due mesi.