Fabrizio Pellegrini morto in un incidente in moto, l'appello della famiglia per trovare testimoni

La famiglia di Fabrizio Pellegrini, l'uomo di 50 anni morto in un incidete stradale sull'Appia lo scorso 2 febbraio. Da giorni la moglie e i colleghi dell'Enav si tormentano al pensiero sul perché Fabrizio, papà di 3 figli, abbia perso la vita. Una tragica fatalità o forse la manovra sbagliata di qualche automobilista?

Sulla dinamica dell'incidente avvenuto all'altezza del chilometro 22.300 stanno indagando i carabinieri. L'incidente, secondo quanto ricostruito, è avvenuto alle 14. Fabrizio Pellegrini, motociclista esperto, era in sella Kawasaki quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è andato a sbattere contro un furgone.

È morto sul colpo. Su Facebook, nel frattempo, l'appello della famiglia è rimbalzato tra Ciampino, Marino, Albano e Frascati: "Cerchiamo testimoni dell'incidente stradale in cui è morto Fabrizio, vogliamo cercare di capire cosa gli è successo e come sono andate le cose. Aiutateci, chi ha visto qualcosa parli". I suoi cari hanno anche appeso volantini nei comuni citati: "Qualsiasi informazione può essere inviata sui numeri di cellulare 3356252104-3495851936 o all'indirizzo di posta elettronica alessio977@gmail.com".