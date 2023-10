Fabrizio Paolelli, l'addetto alla sicurezza morto in moto sulla Prenestina mentre tornava dal lavoro. Amici e parenti in lutto

Fabrizio Paolelli aveva 50 anni. Tifoso della Roma e addetto alla sicurezza tra i più conosciuti in città, è morto in un incidente stradale mentre nella notte del primo ottobre stava percorrendo il tratto della via Prenestina tra via Modolo e via della Riserva Nuova. Stava tornando da un impegno di lavoro.

Fabrizio Paolelli era in sella alla sua moto quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale di Roma Capitale, si è scontrato con due auto. Sulla dinamica c'è ancora il massimo riserbo da parte degli investigatori del V gruppo Casilino che indagano. Di certo l'uomo della sicurezza della Colosseum Luxury Service è la 135esima vittima della strada dall'inizio dell'anno tra Roma e provincia. Saputa la notizia, in tanti hanno voluto ricordare quell'omone, "buono e sincero", come molti lo ricordano.

Tra i tanti messaggi anche quello della società dove lavorava: "Sei stato quello che ci ha regalato mille sorrisi in sevizio e fuori dal lavoro". La sua bacheca Facebook è invasa di commenti, molti sono dei suoi colleghi: "Quante arrabbiature insieme e quanti scontri insieme. Tvb grande brontolone. Aspetta che arrivo su e poi vedi che succede", il messaggio di Fabio che allega una serie di immagini insieme. "Fai buon viaggio Fabbry, e sono sicuro che anche lassù sarai il top security", scrive Emiliano postando una foto della curva della Roma, la sua squadra del cuore.

I messaggi sono centinaia. A ricordarlo anche il sindaco di Morlupo, città di origine di Paolelli, Ettore Iacomussi e tutta l'amministrazione comunale che "esprimono il loro caloroso e addolorato cordoglio per la scomparsa" e inviano "le loro più sentite condoglianze a familiari e amici": "Fabrizio, morlupese di origine e cresciuto nel nostro paese, ora viveva a Roma, ma era sempre molto legato alle sue origini e sempre disponibile nella sua attività di security per tutti gli eventi sul territorio di Morlupo, per i quali svolgeva il suo lavoro con grande passione, competenza e professionalità. - si legge in una nota pubblicata su Facebook - Dopo il servizio al Palio dei Rioni, si è recato a lavorare a Roma presso un altro evento. Al ritorno a casa il tragico incidente mortale. Con Fabrizio se ne va un amico, un uomo perbene, un grande professionista che amava Morlupo".

Ora si attendono le indagini della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. I conducenti delle due vetture coinvolte nel sinistro mortale, che sono stati sentiti potrebbero essere indagati per omicidio stradale, sono stati anche sottoposti ai test di alcol e droga. Prassi comuni quando capitano incidenti simili. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul corpo di Paolelli e i veicoli sono stati sequestrati.