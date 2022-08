Incidente sulla Braccianese, perde controllo della jeep e finisce contro un albero: morto a 35 anni

Fabrizio Mossuto, un uomo di 35 anni di Canale Monterano, è morto nella notte del 25 agosto a causa di un incidente stradale, sulla Braccianese. È la 23esima vittima sulle strade di Roma e provincia negli ultimi due mesi.

La tragedia si è consumata intorno alle 23:30 circa sulla via Braccianese Claudia, all'altezza del bivio con via delle Grotti. Fabrizio Mossuto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe perso il controllo del suo Suzuki Jimny, sbattendo contro un albero a bordo strada. Fatale l'impatto.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, che hanno tentato il tutto per tutto e trasportato l'uomo all'ospedale Padre Pio di Bracciano. Quando l'ambulanza è arrivata a destinazione, per il 35enne non c'era più nulla da fare. Saranno ora i carabinieri del nucleo radiomobile di Bracciano a ricostruire la dinamica. Al momento esclusa nessuna ipotesi, dal malore improvviso, o una distrazione alla guida. Il mezzo è stato sequestrato.