Incidente mortale a Cerveteri, sbanda con lo scooter e finisce contro un albero nella serata di ferragosto

Stava tornando a casa dopo la serata di ferragosto quando ha perso il controllo dello scooter, uno Yamaha Burgman, ed è finito contro un albero. Fabrizio De Angelis è morto così a 46 anni. È l'ultima vittima delle strade di Roma e provincia.

L'incidente stradale è avvenuto a Cerveteri intorno alle 23 di martedì quindici agosto in via Furbara Sasso, all'altezza dell'incrocio con via Forcella, nella zona di Campo di Mare. Immediati i soccorsi. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della locale stazione. Fabrizio De Angelis è stato portato subito in ospedale, ma una volta arrivato al San Pio di Bracciano il suo cuore ha smesso di battere.

La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri, che hanno sequestrato lo scooter, indagano sulla dinamica. Il 46enne avrebbe fatto tutto da solo. Prima di ferragosto sono stati quattro i morti sulle strade in ventiquattro ore.