Fabio Torella, il poliziotto romano morto dopo una caduta dalla mountain bike

Per il sostituto commissario del commissariato La Romanina di Roma non c'è stato nulla da fare. Il Sap: "Ci uniamo al cordoglio di familiari"

Fabio Torella, poliziotto di 57 anni in servizio presso il commissariato Romanina, è morto sabato 18 settembre in un incidente in bicicletta. Secondo quanto ricostruito, Fabio Torella caduto durante una discesa in mountain bike, ha battuto la testa violentemente, fratturandosi le vertebre cervicali. ed è andato in arresto cardiaco, morendo sul posto.

L'incidente si è verificato a Plan de Gralba intorno alle 10.45, sulla pista Jump Line. Inutile l'intervento del soccorso alpino e dell'elicottero Pelikan 2. Torella era inisieme ad altri compagni di viaggio per un tour di montagna in bicicletta, sport che praticava da anni.

Purtroppo però per il sostituto commissario del commissariato La Romanina di Roma non c'è stato nulla da fare. Quando gli uomini del Soccorso Alpino hanno raggiunto il figlio che aveva lanciato l'allarme, Fabio Torella era già morto. L'eliambulanza ha trasportato la salma all'ospedale di Selva di Val Gardena.

Forte il cordoglio e il dolore non solo tra amici e familiari, ma anche tra i colleghi di polizia. Tanti i messaggi sui social. A ricordarlo anche Equilibrio Sicurezza - Il Sindacato dei Poliziotti e il Sap Roma: "Ci uniamo al cordoglio di familiari, colleghi e amici per la scomparsa in un tragico incidente in Val Gardena del Sostituto Commissario Fabio Torella responsabile della Polizia Amministrativa del Commissariato di P.S. Romanina", il messaggio sui social.

Torella da circa una decina d'anni dirigeva l'Ufficio della Direzione Amministrativa. Dal suo profilo Facebook si vedono alcune immagini del suo amore per gli animali, per la natura e per lo sport. Ora si attende il funerale, che si svolgerà probabilmente alla Romanina.