Perde controllo dello scooter e finisce sull'asfalto: orafo muore in ospedale

Fabio Consoli, un orafo molto conosciuto a Ostia, è morto in un incidente stradale. Aveva sessantuno anni. La sua vita si è spezzata alle quattro del mattino di domenica tredici agosto in via dei Pescatori, stava tornando a casa in sella al suo scooter Honda Sh. Sul posto il personale del 118 è intervenuto subito. Poi la corsa in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.

Le sue condizioni erano subito gravi e Fabio Consoli è morto sul colpo. A indagare sulle cause dell'incidente mortale sono gli agenti del gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Quel tratto di strada è stato rifatto da poco ma ci sono ancora degli avvallamenti causati dalle radici sotto l'asfalto. I vigili dovranno determinare se questo abbia influito in maniera determinante oppure se Consoli abbia avuto un malore o un colpo di sonno mentre era alla guida del suo scooterone.

I messaggi di addio

A rendere nota la notizia è stata la famiglia di Fabio Consoli sui social. Il fratello Roberto ha scritto un messaggio, ripetuto anche dalla nipote Noemi: "Molti di voi stanno chiedendo se sia uno scherzo, lo vorrei tanto.Purtroppo è accaduto davvero". Centinai i like al post e i commenti di cordoglio. Consoli era conosciuto da molti a Ostia. Riparava gioielli e creava collane con crocifissi come ciondolo.

"Oggi muore un pezzo di me - il pensiero di Mattia - Oggi perdo il mio amico del cuore, mio fratello. Oggi perdo il compagno di nottate senza voglia di chiuder occhio. Solo ieri m'hai chiesto "quanno me fai un nipotino?" Solo un anno fa stavamo in vacanza insieme. Solo ieri risentivo per la centesima volta la canzone che mi hai dedicato di Renato Zero "Amico". Solo un attimo fa avevo te e ora mi sento solo più che mai".