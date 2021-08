Incidente all'Eur: vigile salva la vita a scooterista ferito dopo scontro con un'auto

Gli ha praticato una manovra di primo soccorso riuscendo a stabilizzarlo. Eroe di giornata un agente della polizia municiapale. Un intervento determinante da parte del vigile del IX Gruppo Eur per salvare la vita ad uno scooterista rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì 16 agosto in Piazzale 25 marzo 1957, all'Eur, all'altezza di via Cristoforo Colombo.

Durante uno dei consueti controlli della zona, due motociclisti dei 'caschi bianchi' sono intervenuti per uno scontro tra un'auto, una Mercedes, condotta da un uomo di 71 anni ed uno 'scooterone' Honda, avvenuto poco prima. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che, a seguito dello scontro, è rimasto a terra gravemente ferito.

Immediata la reazione di uno degli agenti che, grazie alla preparazione nelle manovre di primo soccorso, è riuscito a stabilizzare il quarantenne, poi trasportato presso l'ospedale Sant'Eugenio dove è attualmente fuori pericolo.