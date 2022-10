Sbalzato dal trattore tamponato da un'auto, morto imprenditore agricolo

Tamponato da un'auto è stato sbalzato dal trattore senza cabina che stava guidando cadendo rovinosamente sull'asfalto. Un incidente fatale per il 67enne alla guida del mezzo agricolo, morto in ambulanza prima di poter arrivare in ospedale. La tragedia stradale è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre a Genazzano, in provincia di Roma. A perdere la vita Enzo Sebastianelli, gestore di un agriturismo e di una azienda agricola che si trovano poco distante dal luogo in cui ha perso la vita.

Il sinistro nel primo pomeriggio su via di Valmontone (la Sp60a) dove una Fiat Idea condotta da un uomo di 88 anni residente a Valmontone ha tamponato il trattore con rimorchio alla cui guida c'era l'imprenditore agricolo. In condizioni critiche dopo essere stato sbalzato in terra, Enzo Sebastianelli è stato soccorso dal personale del 118 ma è deceduto sull'ambulanza prima di poter arrivare in ospedale.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Genazzano. La salma di Enzo Sebastianelli è stata portata al policlinico Tor Vergata dove è stata disposta l'autopsia. Sotto choc l'88enne alla guida dell'auto, accompagnato in ospedale e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.