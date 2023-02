Emmanuele Catananzi travolto e ucciso da un'auto mentre cammina sul marciapiede

E' il 29enne Emmanuele Catananzi la vittima dell'incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. Morto al Policlinico Tor Vergata dove era giunto in condizioni disperate, Emmanuele è finito ucciso in una dinamica che per certi versi ricorda quella in cui ha perso la vita Francesco Valdiserri.

Erano da poco passate le 14.30 quando il 29enne stava camminando su un marciapiede di via dell'Archeologia. Secondo una prima ricostruzione una donna di 46 anni avrebbe perso il controllo della sua Bmw X4 finendo per travolgere il giovane, scaraventato dall'impatto contro alcune vetture in sosta. La stessa macchina investitrice è finita contro quattro mezzi parcheggiati. Travolto e ferito, Catananzi - che a dicembre avrebbe compiuto 30 anni - è stato trasportato in codice rosso a Tor Vergata dove pochi minuti dopo è spirato.

Ad occuparsi delle indagini gli uomini del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Oltre ai rilievi, agli agenti è toccato anche sedare gli animi dei residenti, colmi di rabbia nei confronti della donna alla guida dell'auto, accusata di andare ad una velocità troppo elevata.

Riportata la calma, gli agenti hanno rilevato l'incidente e stanno ora provando a ricostruire l'esatta dinamica. Come da prassi la donna è stata sottoposta ai rilievi per rintracciare eventuali tracce di droga e alcol.

Franco Greco morto investito da un camion al Car Guidonia

La tragedia in cui ha perso la vita Emmanuele Catananzi è arrivata poche ore dopo un precedente investimento mortale avvenuto all'interno del Car Guidonia. A perdere la vita dopo essere stato investito da un camion che stava effettuando una manovra all'interno del Centro Agroalimentare Roma di via della Tenuta del Cavaliere Franco Greco, un 75enne originario di Carsoli. Per l'imprenditore ortofrutticolo abruzzese - nonostante i tempestivi soccorsi - nulla si è potuto fare, se non accertarne il decesso.