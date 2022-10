Emiliano, morto a 21 anni in un incidente stradale: lutto nel mondo nel calcio romano

Aldo Abbruggiati morto a 20 anni un incidente sul raccordo anulare e Emiliano Pompei deceduto il giorno dopo a 21, a Tor Tre Teste. Due giovani vite spezzate. Entrambi con la passione per lo sport, il primo per le arti marziali e il secondo per il calcio. Due vittime delle strade di Roma.

Il cuore di Emiliano Pompei ha smesso di battere all'alba di domenica su via di Tor Tre Teste, non lontano da dove abitava. Un ragazzo molto noto a Centocelle. Faceva il rappresentante di prodotti edili, ma era il calcio la sua vera passione.

I messaggi di cordoglio per Emiliano Pompei

A Roma, nel mondo del pallone locale, in molti conoscevano Emiliano. Prima le partite con la Libertas Centocelle, poi il trasferimento alla Pro Roma. Quindi l'avventura da allenatore dei ragazzi. "Ci addolora comunicare che è venuto improvvisamente a mancare un membro della nostra famiglia, Emiliano Pompei, giovane istruttore della scuola calcio. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e, affranti per questa grave perdita", il messaggio su Facebook della Gsd Tor Tre Teste.

Post di cordoglio che anche la Pro Roma ha lanciato: "Oggi è un giorno molto triste per la nostra società. Tutto il Pro Roma Calcio si stringe forte alla famiglia". Vicinanza anche dalla Fortitudo Roma Club 1908 che ha postato una foto di Pompei da bambino: "Ti vogliamo ricordare così. Sorridente e campione regionale".

L'incidente a Tor Tre Teste

Lo schianto dopo l'incrocio con via Rolando Lanari alle 4,30. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppi Casilino che indagano. A essere coinvolte sono state due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic a bordo della quale c'erano Emiliano e la coppia amica, un ragazzo di 24 anni e una giovane di 21, entrambi rimasti feriti.

Il ragazzo è stato portato in codice rosso al Policlinico Casilino, la ventunenne al Policlinico Tor Vergata anche lei in gravi condizioni. Per Emiliano, sbalzato fuori dall'abitacolo, non c'è stato nulla da fare.