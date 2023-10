Scontro tra auto e moto, morto un uomo: 84enne finisce ai domiciliari per omicidio stradale

Emanuele Bangrazi è morto a 40 anni in un incidente stradale a Cave, comune della provincia di Roma. Un'altra vittima in una domenica funesta, nella qualce ha perso la vita anche Fabrizio Paolelli. A ricostruire quanto avvenuto sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Palestrina e della stazione di Cave, che indagano.

Secondo quanto appreso Emanuele Bangrazi era in sella alla sua moto Guzzi, era appena uscito da casa nella mattinata di domenica. A circa due chilometri di distanza, in via della Selce, l'uomo si è scontrato con un'Opel Corsa guidata da un uomo di 84 anni. L'anziano non si è fermato per prestare soccorso. Ad assistere alla tragica scena, diversi testimoni che hanno allertato i soccorsi e fornito elementi utili ai carabinieri.

Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, Bangrazi è morto sul colpo. I carabinieri, nel pomeriggio di domenica, dopo una breve indagini hanno trovato l'anziano 84enne. Era a casa sua, sotto choc. Ora è accusato di omicidio stradale ed è stato posto agli arresti domiciliari.

A piangere Emanuele Bangrazi, i familiari e gli amici, soprattutto quelli del Coro Polifonico 'Città del Palestrina' nel quale era parte attiva. Su Facebook lo zio, Massimo Guerrini, ha affidato il proprio pensiero: "Amava la musica. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tanti di noi. Era pieno di vita, bello, sereno e giudizioso, giovane di forti e grandi speranze". Sono 135 le vittime delle strade di Roma e provincia nel 2023.