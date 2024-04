Eleonora Certelli morta in un incidente sull'A1 tra Ferentino e Anagni

È Eleonora Certelli, 21 anni di Roma, la vittima dell'incidente stradale avvenuto sull'A1 nel tratto tra Ferentino e Anagni poco prima delle 16 di martedì 16 aprile. Oltre alla vittima si sono registrati anche due feriti gravi.

La dinamica

Dalle prime informazioni un'utilitaria, una Peugeot 107, condotta dalla madre della vittima - sulla carreggiata in direzione Roma - si è prima scontrata con un tir e poi si è ribaltata più volte. Per la 21enne Eleonora Certelli non c'è stato nulla da fare. Giunti sul posto, appurata la gravità delle condizioni dei feriti, i soccorritori del 118 hanno attivato due eliambulanze per il trasferimento negli ospedali di Roma.

Il traffico

Una giornata difficile per gli automobilisti in transito sull'autostrada del sole Roma - Napoli. Cinque i chilometri di coda, con il traffico indirizzato sulle strade adiacenti. Chiuso, per ore, il casello di Ferentino in direzione nord.