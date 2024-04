Eleonora Certelli, chi era la ragazza morta a 21 anni in un incidente stradale

Una passione per lo sport, per l'atletica in particolare. Una vita davanti da vivere. Sogni spezzati di ritorno da una festa di laurea. Mentre tornava a casa da Cassino, Eleonora Certelli è morta a 21 anni in un incidente stradale sulla A1, nel tratto tra Ferentino e Anagni. Accanto a lei c'era sua madre Maria Rosaria, che guidava la Peugeot 107 di famiglia. In auto anche il fratello di Eleonora, Francesco, e il fidanzato della ragazza hanno riportato gravi ferite.

La loro auto si è scontrata violentemente contro un tir al chilometro 617 della autostrada A1 Milano-Napoli. Per Eleonora non c'è stato nulla da fare. I quattro stavano tornando a Roma. La ragazza, studentessa universitaria, non aveva mai abbandonato la passione per lo sport. Tifosa della Lazio, come racconta il suo profilo social dove pubblicava la foto del 'profeta' Hernanes mentre baciava la Coppa Italia, la ventunenne si voleva laureare in Scienze Motorie.

Fino all'anno scorso faceva parte dell'associazione studentesca Andrea Milardi di Rieti, dove faceva atletica. Il salto il lungo era la sua specialità. Ma non solo sul sito della Fidal si leggono i suoi risultati iniziati già nel 2015 con la prima esperienza nella G.S. Fiamme Azzurre. Poi tutta la trafila fino ai campionati di juniores femminile.

Eleonora Certelli è morta sul colpo dopo l'incidente. I vigili del fuoco hanno impiegato diversi minuti per recuperare il suo corpo, rimasto incastrato tra le lamiere della Pegeout insieme alla mamma, al fratello e al fidanzato che sono stati trasportati in codice rosso al policlinico Gemelli e al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli. Gli agenti della polizia stradale indagano per ricostruire le cause dello scontro con il tir. Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot ha carambolato prima di finire la sua corsa contro il guardrail. Le indagini sono in corso.