Edoardo Divino morto a 17 anni in un incidente, è la decima vittima a Roma dall'inizio dell'anno

"Una giovane vita spezzata , ma 'un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda'", citando Ugo Foscolo il liceo statale Democrito ricorda Edoardo Divino, il giovane studente deceduto a soli 17 anni a causa di un incidente stradale. Era infatti un liceale dell'istituto di Casal Palocco il ragazzo morto sabato notte nella zona di Fonte Ostiense. Una tragedia che ha colpito anche i quattro amici che si trovavano nella Panda finita contro un albero, rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Una giovane vita spezzata, che ha sconvolto docenti e studenti del liceo statale classico e scientifico di viale Prassilla: "Tutta la comunità scolastica partecipa profondamente commossa al dolore della famiglia di Edoardo Divino, studente della 5C, tragicamente scomparso in un incidente stradale - lo ricordano dal liceo Democrito -. Una giovane vita spezzata , ma “un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”(Ugo Foscolo). E noi ricordiamo così Edoardo: uno studente eccellente, apprezzato da docenti e compagni di classe per le sue capacità, la simpatia, la solidarietà verso i compagni, le parole mai scontate e la gentilezza. Rimarrai sempre nei nostri cuori".

L'incidente in cui ha perso la vita Edoardo Divino

Edoardo Divino ha perso la vita all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove era stato trasportato in condizioni disperate in seguito all'urto contro un albero dell'auto nella quale si trovava alle 2:00 della notte in zona Fonte Ostiense con altri quattro suoi amici, tutti giovanissimi. Un impatto violento con la Fiat Panda condotta da un 18enne che dopo aver impattato contro un palo Acea è carambolata contro un albero per poi terminare la propria corsa ribaltata. Estratti dalle lamiere i cinque ragazzi ad avere la peggio è stato poi il 17enne studente liceale a Casal Palocco. In codice rosso anche un altro passeggero, mentre gli altri tre amici (fra i quali il conducente) sono stati refertati in codice giallo al campus Biomedico.

L'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale che dopo avere eseguito i rilievi scientifici hanno proceduto al sequestro dell'auto. Dai primi rilievi non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Dieci morti a Roma e provincia dall'inizio dell'anno

Edoardo Divino è la decima vittima dall'inizio di questo anno sulle strade di Roma e provincia. Una strage continua, con un'amara media di quasi un morto ogni due giorni. Lo studente 17enne è solo l'ultima vittima che si aggiunge ad un triste bollettino che ogni giorno si allunga. Prima di lui a perdere la vita sulla via Tiberina era stato Roberto Di Vece, 74 anni, morto il 19 gennaio dopo essere sceso dalla propria vettura ed essere stato investito da una jeep.

Le altre vittime

Un 2022 macabro, appunto, che si è aperto con la tragedia di via Casilina nel primo giorno dell'anno, nella quale ha perso la via il 18enne Francesco Ferrara. Pochi giorni dopo, alle tre del mattino del 7 gennaio, un uomo di 29 anni, alla guida della sua moto Aprilia, è morto dopo essere finito contro un albero sul lungotevere Maresciallo Diaz. E poi ancora sulla via Cassia Veientana, nel comune di Formello, un 47enne ha perso il controllo dell'auto finendo contro un new jersey: è morto sul colpo. Lo scorso 14 gennaio, invece, un 49enne è rimasto coinvolto in uno scontro fra lo scooter che stava guidando ed un'auto. Il sinistro su via del Foro Italico, il tratto urbano di tangenziale che attraversa la zona del Salario e dei Parioli. Anche per lui non c'è stato nulla da fare.

La strage di pedoni

Morti in auto o in sella ad uno scooter, ma anche investiti da una vettura o un mezzo a due ruote. Sono infatti quattro i pedoni morti a Roma dall'inizio di questo anno. La prima vittima, lo scorso 7 gennaio: Maria Luisa Abballe, per tutti Marisa. L'anziana 89enne è morta in ospedale, dopo essere stata travolta da un'auto pirata (un furgone secondo alcuni testimoni) mentre attraversava la strada su via Walter Tobagi, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione di Torre Maura.

Quindi, il caso di Roberto Fattori, disabile 61enne e ospite dell'opera don Luigi Guanella dove seguiva un percorso di vita autonoma. Stava andando come tutte le settimane in edicola a comprare le sue riviste di gossip e programmi televisivi. Una piccola passeggiata, che faceva di solito quando il 10 gennaio è stato travolto e ucciso da uno scooter sulla via Aurelia Antica, mentre attraversava la strada.

Solo ad Ostia, giovedì 13 gennaio, sono invece morti due anziani: Sergio Moscatelli prima e Fernanda Di Palma poi. Il primo investito da una Mini Countryman sul lungomare Lutazio Catulo. La signora Di Palma, invece, messa sotto da un Bmw X5 in via Mar Rosso. Sabato notte l'ennesima tragedia, con la morte di Edoardo Divino.