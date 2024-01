Due morti in un incidente a Villaggio Prenestino: il 20enne alla guida della Smart era drogato

È risultato positivo ai test sulla droga il 20enne che si trovava alla guida dell'auto dove hanno trovato la morte due uomini mercoledì sera a Villaggio Prenestino, nella periferia est della Capitale. Egiziano, rimasto gravemente ferito nel corso della tragedia stradale, dovrà rispondere dei reati di omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime con l'aggravante di essere risultato positivo agli esami tossicologici.

Drogato alla guida della SmartforFour

Sono stati gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, incaricati delle indagini - dopo essere risaliti all'identità di tutti e sei i componenti del veicolo e svolto le verifiche del caso - a procedere all'arresto del conducente. Piantonato al policlinico Tor Vergata, dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni, il giovane egiziano dovrà rispondere anche della condotta di guida pericolosa e del trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito dalla vettura.

Tragedia stradale a Villaggio Prenestino

La tragedia stradale si è consumata intorno alle 21:30 di mercoledì 24 gennaio in via del Fosso dell'Osa, quartiere del VI municipio delle Torri. Due le persone morte sul colpo, entrambi egiziani di 46 e 21 anni. Gravi anche le altre quattro persone che sono state scaraventate fuori dall'abitacolo della citycar, fra le quali un minorenne. Affidati alle cure delle ambulanze del 118 intervenute all'altezza del civico 340 sono stati trasportati in condizioni critiche - con le prognosi che restano ancora riservate - all'Umberto I, al policlinico Casilino e al PTV.

La dinamica dell'incidente

Drammatica la scena che si sono trovati i primi soccorritori intervenuti ieri sera a Villaggio Prenestino. Secondo i rilievi scientifici eseguiti dai caschi bianchi del IV Tiburtino, dopo aver urtato contro un marciapiede la vettura ha letteralmente spiccato il volo. Abbattuti alcuni parapedonali si è schiantata contro un albero e poi contro una Ford Kuga in sosta sulla strada. Poi ha finito la propria corsa ribaltata. Morto sul colpo un 46enne, l'altra vittima - di 21 anni - è morta prima di poter essere trasportata in ospedale dopo un tentatìvo vano di rianimazione tentato per oltre un'ora.

Tre morti in 12 ore

Una tragedia preludio a un'altra vittima della strada a Roma. Un secondo grave incidente stradale avvenuto poche ore dopo la tragedia di Roma est, in zona Villa Gordiani/Prenestino. Vittima uno scooterista italiano di 56 anni. Fatale per l'uomo l'impatto fra lo scooter Kymco che stava conducendo e uno squaletto dell'Ama, avvenuto intorno alle 10:00 di giovedì 25 gennaio. I soccorritori intervenuti in piazzale della Stazione Prenestina non hanno potuto far niente per lo scooterista, morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate in seguito allo scontro con il mezzo dell'azienda municipalizzata dei rifiuti romana. Colto da malore anche il 34enne alla guida del mezzo Ama. Trasportato in codice giallo all'ospedale San Giovanni dove è stato poi sottoposto ai testi - di rito su alcol e droga. Eseguiti i rilievi scientifici, in questo seconda tragedia gli accertamenti sono affidati agli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale.