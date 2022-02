Incidente a Dragona: scontro auto moto, muore un 33enne

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi nella zona di Dragona. Un giovane di 33 anni è rimasto ucciso in uno scontro avvenuto in via Domenico Bertoli. Il sinistro alle 17, quando la vittima, a bordo di uno scooter Honda, si è scontrato con una Nissan Micra alla cui guida si trovava un uomo di nazionalità nigeriana.

Terribile l'impatto, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Carlo Albizzati. Sbalzato dal mezzo a due ruote, il 33enne è finito sull'asfalto: per lui i soccorsi sono stati praticamente inutili con il decesso sopraggiunto sul posto.

Sul posto gli agenti del X gruppo Mare che si occupano dei rilievi. Il conducente dell'auto, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Sequestrati i veicoli.