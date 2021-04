Incidente in auto per Mario Draghi: l’auto del Premier coinvolta in un tamponamento ai Parioli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è poi sceso in strada per accertarsi dell’accaduto. Il sinistro in viale Bruno Buozzi

Il Premier Draghi coinvolto nell'inciente ai Parioli (Foto Welcome to Favelas)

Un tamponamento fra tre auto auto nel traffico cittadino. Un incidente stradale come ne accadono a decine ogni giorno per le strade di Roma, a renderlo particolare una delle persone coinvolte, il Premier Mario Draghi, immortalato in una foto divenuta virale nella quale si vede il Presidente del Consiglio dei Ministri, mascherina in volto, scendere dall’auto del servizio scorte nella quale si trovava per accertarsi dell’accaduto.

Davanti a lui l’automobilista tamponato dalla vettura della scorta di Draghi, sceso dalla vettura e immortalato con le braccia aperte mentre si rivolge al già presidente della Banca Centrale Europea.

Un incidente stradale che, come apprende RomaToday, è avvenuto poco dopo le 9:00 di lunedì 19 aprile in viale Bruno Buozzi ai Parioli. Sul posto per rilevare l’incidente gli agenti del II Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno accertato un tamponamento che ha coinvolto una Volkswagen Passat, una Lancia Ypsilon ed una Bmw sulla quale viaggiava Mario Draghi. Nel sinistro nessuno è rimasto ferito.