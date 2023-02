Incidente sulla Flaminia, investita e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada

Ancora una vittima sulle strade di Roma e provincia. Questa volta a perdere la vita è stata una donna di 65 anni, investita sulla via Flaminia all'altezza di Castelnuovo di Porto. La tragedia si è consumata intorno alle 6:45 di oggi, mercoledì 15 febbraio.

Sul posto, nella strada che porta verso Roma, il personale del 118 e i carabinieri di Bracciano. Inutili i soccorsi. Stando a quanto appreso, la sessantacinquenne sarebbe stata investita dall'auto a ridosso delle strisce pedonali.

Non è ancora chiaro se l'impatto sia avvenuto proprio sull'attraversamento pedonale o lì vicino. Di certo mentre stava attraversando la strada. Fatto sta che per non c'è stato nulla da fare. Quel tratto di strada all'altezza con via Fontana del Giglio è scenario di diversi incidenti. Nonostante i solleciti degli automobilisti, però, niente si è fatto per la messa in sicurezza.