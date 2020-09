Incidente su via Tiburtina, investita da un'auto: una donna lotta tra la vita e la morte

Lotta tra la vita e la morte una donna ucraina di 68 anni investita da un'auto al bivio di Guidonia, nella provincia di Roma, nella mattinata di domenica 20 settembre. L'incidente stradale, con una dinamica ancora da chiarire, è avvenuto all'altezza del civico 177 di via Tiburtina Valeria.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Guidonia che indagano, un uomo di 74 anni alla guida della sua auto ha centrato in pieno la 68enne mentre stava attraversando la strada. L'anziano si è fermato per chiamare i soccorsi.

Non è chiaro se la donna fosse o meno sulle strisce pedonali, di certo c'è che le sue condizioni sono apparse subito gravi. La 68enne è stata portata con urgenze all'ospedale San Giovanni di Roma con fratture varie e una emorragia cerebrale.

Operata, resta in prognosi riservata. La posizione del 74enne, in attesta di ricostruire l'esatta dinamica, è al vaglio degli inquirenti. L'auto è stata sequestrata come da prassi.