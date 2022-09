Domenico De Angelis, il poliziotto morto in un incidente stradale mentre torna a casa

Domenico De Angelis, assistente capo della polizia penitenziaria, è morto in un incidente stradale in zona Uliveto a Civitavecchia. L'uomo, 52enne, ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh 400, intorno alle mezzanotte tra sabato e domenica.

De Angelis, agente del carcere di Borgata Aurelia, aveva da poche ore terminato il suo servizio.Stava percorrendo strada verso casa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter, sbandando contro il marciapiede e cadendo sull'asfalto. Immediati i soccorsi con un'ambulanza che ha trasportato Domenico De Angelis all'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Purtroppo i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Non è escluso che alla base dell'incidente ci sia stato un malore. Increduli i colleghi dell’istituto presso il quale prestava servizio, tutti lo ricordano come un bravo poliziotto, sempre disponibile e gentile con tutti. Tanti i messaggi di cordoglio che lo ricordano.