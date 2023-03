Domenico Antinori, il giovane motociclista morto a ventidue anni in un incidente frontale

Domenico Antinori, ventidue anni, è morto in un incidente stradale in provincia di Roma. Il giovane era in sella alla sua moto Husqvarna quando, sulla Braccianese Claudia, all'altezza del centro commerciale Kesp, si è scontrato frontalmente con un'auto, una Volskwagn Golf condotta da un uomo.

Sul posto sono subito accorsi i carabinieri di Manziana, la polizia locale e l'avab odv Bracciano. Lo scontro intorno alle 13. Nonostante le manovre di rianimazione, il cuore di Domenico Antinori ha smesso di battere. Si indaga sulle cause del sinistro. Non è esclusa l'ipotesi di una manovra azzardata. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Molto conosciuto nella zona del lago di Bracciano, appena saputa la notizia in molti hanno espresso il proprio cordoglio sui social. Originario di Trevignano Romano, Antinori giocava a calcio nella Asd Trevignano. Il sindaco del piccolo comune, su Facebook, ha espresso il proprio ricordo: "Il sindaco, l'amministrazione Comunale e la Comunità di Trevignano Romano partecipano al dolore, esprimendo il più profondo cordoglio ai genitori, al fratello e alla famiglia del giovane Domenico Antinori, prematuramente scomparso all'affetto dei suoi cari".

Anche Sutri, comune alle porte di Viterbo, è in lutto. Domenico Antinori si prendeva cura del museo di palazzo Doebbing insieme al padre Albino e attraverso la cooperativa Archeoares. Tutto il paese, rimasto sotto choc. Cordoglio anche dal sindaco Vittorio Sgarbi e da tutta l'amministrazione: "Il sindaco e l'amministrazione comunale si stringono al dolore di Albino Antinori per la morte prematura del figlio Domenico di 22 anni causata da un incidente di auto. Il ragazzo era particolarmente amato e rispettato dall'amministrazione comunale perché svolgeva con zelo e serietà, insieme al padre, attraverso la cooperativa Archeoares, la cura del Museo di Palazzo Doebbing".