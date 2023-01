Cinque ragazzi morti sulla Nomentana, la dinamica dell'incidente e i nomi delle vittime

Una comunità in lutto. Una città che ha perso cinque ragazzi giovanissimi, morti tragicamente in un incidente stradale sulla via Nomentana che non gli ha lasciato scampo. Le vittime sono Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, tutti 22enni. Oltre a loro due ragazze: Giulia Sclavo e Flavia Troisi, 18 anni appena compiuti la prima ragazza e 17 la seconda. Il dramma si è consumato nella notte a Tor Lupara, frazione del comune di Fonte Nuova, dove la comitiva di amici era nata e cresciuta. Nella Fiat 500 dove hanno perso la vita anche un sesto ragazzo, Leonardo Chiapparelli - anche lui di 22 anni residente a Colleverde, nel vicino comune di Guidonia Montecelio - trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea dove lotta fra la vita e la morte.

La festa e poi la tragedia

La tragedia si è consumata dopo che la comitiva di amici aveva passato la serata in un locale della via Nomentana per festeggiare il compleanno di Flavia Troisi, che proprio il 26 di gennaio aveva festeggiato il suo 18esimo compleanno. Saliti sulla vettura in sei - con la Fiat 500 risultata intestata alla madre di Valerio Di Paolo, che secondo i primi riscontri si sarebbe messo alla guida - i cinque stavano tornando a casa. All'altezza del civico 611 della via Nomentana, in prossimità dell'ufficio postale il tragico incidente.

L'incidente mortale sulla Nomentana

Al momento non sono del tutto chiare le fasi che hanno determinato l'incidente, che secondo i rilievi scientifici non vedrebbe coinvolti altri mezzi. A chiamare il 112 gli abitanti della zona che intorno alle 2:30 hanno udito un forte boato, una volta affacciatisi in strada hanno visto la Fiat 500 distrutta e ribaltata sulla sede stradale. La vettura, prima di cappottarsi diverse volte, ha colpito un palo della luce ed un albero.

Chi sono le vittime

Rimasti intrappolati nella vettura, i vigili del fuoco li hanno liberati dalle lamiere. Morti sul colpo Flavia Troisi, Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti - tutti residenti nel comune di Fonte Nuova - le condizioni di Leonardo C. e Giulia Sclavo sono apparse da subito disperate. Trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I la 17enne è morta poco dopo l'arrivo al nosocomio universitario romano. In fin di vita anche il sesto giovane, che si trova in prognosi riservata all'ospedale Sant'Andrea.

La dinamica dell'incidente a Tor Lupara

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'esatta dinamica che ha determinato la tragedia stradale sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana, della stazione di Nerola e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Monterotondo.La Fiat 500, di proprietà della mamma di Valerio Di Paolo (dunque si presume sia stato lui il conducente) si è ribaltata impattando prima su un palo della luce e poi contro un albero, ma l’esatta ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio dei militari dell'arma. E’ altrettanto verosimile, per quanto sta emergendo dalle prime testimonianze, che i giovani erano stati fino a notte inoltrata in uno dei locali di Fonte Nuova prossimi al teatro della tragedia ed abbiano percorso quella strada a velocità elevata prima di perdere il controllo dell’auto. Oltre alle testimonianze, i carabinieri stanno acquisendo anche le numerose telecamere presenti nell’area ed al momento si esclude il coinvolgimento di altre autovetture.

Disposta l'autopsia

Traslate le salme all'istituto di medicina legale de La Sapienza, è stata disposta l'autopsia sui corpi delle giovani vittime. La procura di Tivoli, che procede per competenza territoriale, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti.

Lutto cittadino a Fonte Nuova

Una tragedia che ha colpito dal vivo la comunità di Fonte Nuova. "Il sindaco, l'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta si stringono con dolore alle famiglie delle vittime del tragico incidente avvenuto questa notte al centro della nostra città - scrivono dal comune della provincia nord est della Capitale - . Si comunica che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino". "La società tutta - scrivono dal Tor Lupara calcio - il presidente Donato Olivieri si stringe al dolore delle famiglie di ragazzi vittime del tragico incidente che ha spezzato ler loro giovani vite. Le più sentite condoglianze".

I quattro amici morti nel 2007

Fonte Nuova che già nel 2007 aveva vissuto una tragedia simile. Era il maggio di quasi 16 anni fa quando quattro ragazzi che si trovavano a bordo di un'auto uscirono di strada andando a schiantarsi contro un albero. Anche in quel caso la conta fu drammatica: quattro amici di età compresa fra i 17 ed i 19 anni morti.

Stefano e Cristian morti all'uscita dello stadio

Drammatico fu quanto avvenne anche nel 2014 quando Fonte Nuova si trovò a piangere la perdita di Stefano De Amicis e del figlio di 7 anni Cristian, morti in un incidente stradale sempre sulla via Nomentana,, nella zona di Santa Lucia, mentre si trovavano su uno scooter di ritorno dallo stadio Olimpico dove si era appena giocata la partita fra Roma e Bayern Monaco. Fatale per loro fu lo scontro con una vettura.