Esce per andare al lavoro e muore dopo incidente in monopattino. L'ipotesi dell'asfalto dissestato

Stava raggiungendo il posto di lavoro in monopattino quando ha perso il controllo del mezzo, finendo scaraventato in strada. Un impatto fatale per Davide Danelli, morto a 38 anni in via Casal del Marmo, all'altezza del civico 719, nel punto in cui la stada incrocia con via Refrancore. Sul caso indagano gli agenti del gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale.

Non risulterebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente. Secondo chi indaga, non è escludo che Danelli possa aver perso il controllo del monopattino a causa di un avvallamento stradale. In quel punto, infatti, giorni fa era stata riparata la carreggiata dissestata. Ora, attraverso l'analisi tecnica di un perito e i rilievi scientifici dei caschi bianchi, bisognerà capire se quell'anomali stradale possa aver fatto sbalzare Danelli dal suo monopattino.

Che la strada sia poco sicura lo dicono anche i residenti che si sono sfogati sul gruppo Facebook del quartiere, tra le decine di messaggi di cordoglio: "Facciamo qualcosa per mettere in sicurezza questo tratto di strada andiamo tutti al municipio io ho inviato diverse mail ma niente. Anche mio zio ha perso la vita in quel tratto", ha raccontato Nadia.