Davide Carnevale morto in un incidente stradale nella notte del suo compleanno. Gravi la sorella e un'amica

È Davide Carnevale di Ostia la vittima dell'incidente avvenuto all'Eur nella notte tra sabato e domenica. Il giovane è morto a 27 anni, nella notte del suo compleanno. Con lui in auto la sorella - al volante - e un'amica. Entrambe le ragazze sono ricoverate in gravi condizioni.

Per Davide, invece, non c'è stato nulla da fare: fatale sarebbe stato - secondo una prima ricostruzione - il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza a causa del quale sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il decesso pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorsi. L'auto sulla quale viaggiavano ha sbandato ed è finita prima contro un albero, quindi si è ribaltata sulla via Cristoforo Colombo, per finire contro un altro albero tra la vegetazione.

Come stanno le due ferite

I tre giovani, tutti di Ostia, stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca passata per festeggiare proprio il compleanno di Davide. Il caso è ora assegnato agli agenti del gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, incaricati di ricostruire la dinamica e stabilire le cause. Al volante dell'auto, secondo quanto appreso, ci sarebbe stata la sorella di Davide Carnevale. La giovane, 22 anni, è la meno grave delle due ferite e se la caverà con una quarantina di giorni di prognosi e resta ricoverata al momento all'ospedale Sant'Eugenio. Per l'altra ragazza, 23 anni, invece si è reso necessario un intervento chirurgico all'ospedale San Camillo.

Chi era Davide Carnevale

Il ragazzo di 27 anni era conosciuto da molti a Ostia. Frequentava lo stabilimento Le Dune e gli amici, saputa della notizia, ieri hanno abbandonato il lido per stare vicino alla famiglia e darsi conforto tra loro. Era impiegato come magazziniere in un centro sulla Balduina e aveva frequentato l'istituto Carlo Urbani di Acilia. "Era un bravissimo ragazzo, un dramma", dicono a malapena gli amici. Amante del mare, frequentava anche la spiaggia di Maccarese, e aveva una passione per i viaggi, era stato di recente anche a Barcellona.

L'incidente

Ora si indaga sulle cause dell'incidente. La polizia locale è al lavoro. Come da prassi sono stati eseguiti i test di alcol e droga, e l'auto è stata sequestrata. Secondo quanto appreso in una prima fase, non sarebbe coinvolto nessun altro veicolo. Nelle prossime ore verranno visionati i video delle telecamere di sorveglianza della Cristoforo Colombo per fugare ogni dubbio. La salma di Davide Carnevale è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.