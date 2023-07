Davide Carnevale morto in un incidente stradale: al volante un'amica e non la sorella

Al volante dell'auto nella quale ha perso la vita Davide Carnevale, in un incidente avvenuto all'Eur nella notte tra sabato e domenica, c'era un'amica e non la sorella del ragazzo. A dirlo sono gli avvocati Patrizia Gallotta e Alessandro Penta che seguono appunto la giovane ventiduenne e replicano alle notizie riportate all'indomani del drammatico scontro, lo scorso dieci luglio in merito alla ricostruzione del sinistro.

"Risulta evidente come il predetto articolo indichi, quale conducente del veicolo coinvolto nell'incidente in questione e sul quale viaggiavano i tre ragazzi, la sorella di Davide Carnevale, ossia la nostra assistita, la quale invece, come il fratello, era passeggera e non certo conducente dell’auto pertanto non autrice del sinistro in

parola. Tant'è che la stessa non risulta essere neanche iscritta nel registro degli indagati presso la competente procura della repubblica di Roma", si legge nella richiesta di rettifica firmata dai due legali.