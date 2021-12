David Guadagno, l'ascensorista padre di 3 figli morto in un incidente con il monopattino: Garbatella in lutto

Stava tornando a casa, a Garbatella, quando è stato investito da un'auto all'incrocio con la Cristoforo Colombo. Garbatella è in lutto per David Guadagno, il 48enne travolto e ucciso sulla Colombo martedì pomeriggio. Era su un monopattino quando è stato centrato da un'auto guidata da una donna di 58 anni.

David Guadagno, ascensorista, aveva tre figli e una nuova compagna. Era molto conosciuto alla Garbatella. Sulla dinamica del sinistro mortale la polizia locale è ancora al lavoro. Ci sono diversi che hanno raccontato versioni contrastanti su chi dei due avesse attraversato quell'incrocio con via Federici con il semaforo a favore. Chi indaga si baserà molto sulle telecamere di zona che daranno una mano a ricostruire meglio l'ennesima tragedia sulle strade di Roma.

La salma è stata trasferita nell'obitorio del Verano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sequestrati i mezzi. A quanto pare David Guadagno non indossava il casco (non obbligatorio per i maggiorenni). In tanti sui social lo hanno voluto ricordare. "Non si può mi sembra assurdo, non ho nemmeno le parole, sono rimasta senza quando me l'hanno detto. Te mando un bacio da ovunque ti trovi in questo momento, ti voglio bene e te me ne volevi tanto a me. Bello de casa", scrive Martina. "Garbatella tutta ti piange. Troppo presto per lasciarci", il messsaggio di Marco.

"Sono andata a dargli soccorso perché mi avevano detto che un ragazzo era stato investito e lo stavano cercando di rianimare. Da infermiera mi sono sentita in dovere di andare a vedere se c'era bisogno di me. - ha scritto Laura su facebook - Purtroppo ormai tutto era tardi. Ho subito pensato alle persone che lo aspettavano a casa. Ho pianto per loro".