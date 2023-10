Travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta. Caccia al pirata della strada

David Calabrò è morto a 46 anni nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale. L'uomo era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la strada con un'amica, quando c'è stato lo scontro con una vettura che non ha arrestato la sua corsa fuggendo via. Un impatto avvenuto frontalmente mentre l'auto, secondo i primi accertamenti, era in fase di sorpasso.

L'incidente è avvenuto a Cisterna. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, purtroppo per il 46enne originario di Nettuno non c'è stato nulla da fare. Intanto vanno avanti le indagini degli agenti della polizia locale per risalire all'auto pirata e al conducente.

Originario di Nettuno, David Calabrò era un grande appassionato di ciclismo, come testimoniano anche le tante foto postate sui social. Amato e stimato da tutti lascia un grande vuoto in quanti lo conoscevano. In queste ore sono molti i messaggi su Facebook, come riporta LatinaToday.