Dario Lauri e Livio Fiorucci, i due ventenni morti nell'incidente di Manziana

Toby e Livione. Un nome d'arte e un soprannome dietro ai quali si nascondevano sogni, speranze e passioni di due giovani ragazzi nati e cresciuti alle porte di Roma. A spegnerli un incidente stradale, uno schianto sulla strada - la Braccianese - percorsa centinaia di volte, anche di notte. Tra venerdì e sabato, tornando a casa da una serata, Dario Lauri e Livio Fiorucci lì hanno trovato la morte. Uno schianto terribile, all'altezza di via degli Scopetoni, che non ha lasciato scampo ai due, morti praticamente sul colpo.

Le cause dell'incidente

Ad indagare sulle cause i carabinieri della compagnia di Bracciano. Si tratta di un incidente autonomo, avvenuto su una strada - la Braccianese - nell'ultimo mese divenuta teatro di diversi incidenti, anche mortali. Una strada buia, con l'asfalto sdrucciolevole e spesso attraversata da diversi animali selvatici. E tutti questi elementi potrebbero essere cause o concause di quanto accaduto. Uno schianto terribile che forse potrebbe essere stato causato da una distrazione o da un colpo di sonno del conducente. I rilievi faranno chiarezza, ma cambieranno poco nel dolore delle famiglie, di amici, parenti e dell'intera comunità di Manziana

Il dolore di Manziana

Da ieri le due famiglie sono infatti avvolte nel dolore. Con loro l'intero paese che piange due giovanissimi. Con un post su facebook il comune lacustre ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Con profonda tristezza apprendiamo la notizia dell’incidente stradale, avvenuto durante la notte, nel quale hanno perso la vita due nostri giovani concittadini. Vogliamo esprimere tutto il nostro cordoglio ed estrema vicinanza alle famiglie dei due ragazzi che, per cause ancora ignote, ci hanno lasciato. Ci uniamo nella costernazione per l’accaduto insieme alla cittadinanza tutta". Possibile che nel giorno delle esequie venga indetto il lutto cittadino.

Chi era Dario Lauri

Dario Lauri era noto anche fuori da Manziana come "Toby". Sognava di diventare un trapper, seguendo un percorso legato alla musica, all'autoproduzione dei suoi brani. Il suo canale youtube racconta di decine di brani composti, autoprodotti e condivisi poi sui social. Una strada difficile, ma che Dario Lauri stava battendo con tenacia e con qualche soddisfazione personale.

Chi era Livio Fiorucci

Livio Fiorucci veniva chiamato da tutti Livione. Il suo fisico da rugbista lo precedeva e lo rendeva riconoscibile e amato. Sognava la maglia azzurra e la strada era intrapresa. Giocava nella Rugby Lions Viterbo. E ieri il movimento della palla ovale della Tuscia si è stretto nel dolore con struggenti post su facebool. Montervirginio Rugby sul suo spazio facebook scrive: "Ci stringiamo alla famiglia Fiorucci per la perdita del caro Livio, ragazzo dal cuore d'oro, sempre disponibile al lavoro e al sacrificio! Un carattere molto timido, ma che riusciva a farsi sentire sempre anche senza parlare! Ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze". La chiusura è per "Livietto". "Tutto il primo quindici ti manda un abbraccio sincero e per noi sarai sempre Livietto"-

Anche da Civita Castellana arrivano messaggi di cordoglio: "Tutto il Rugby Civita Castellana si stringe al dolore della famiglia Fiorucci. Troppo giovane troppo presto, un ragazzo pieno di vita,amava il rugby, R.I.P. Livio Fiorucci sarai sempre nei nostri cuori". Quindi l'annuncio del minuto di raccoglimento.