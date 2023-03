Daniele Mazzaroppi, lo chef panificatore morto a 30 anni in un incidente sulla Colombo

L'amore per il pane, per la cucina e l'avventura imprenditoriale a Roma, a due passi da viale Marconi, insieme ad un altro giovane socio. È morto a 30 anni Daniele Mazzaroppi, giovane chef panificatore. È la trentacinquesima vittima in settantacinque giorni degli incidenti stradali avvenuti sulle strade della Capitale e della provincia. Ieri pomeriggio lo scontro fatale, ancora una volta, su via Cristoforo Colombo, una delle strade più a rischio d'Italia. Nel quadrante dove fu investito e ucciso un altro giovane, Francesco Valdiserri.

L'incidente mortale di Daniele Mazzaroppi

L'incidente mortale, questa volta, è avvenuto intorno alle 15:30 del 16 marzo all'Eur, all'altezza dell'intersezione fra la Colombo, via delle Tre Fontane e viale dell'Agricoltura. Mazzaroppi, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale in questa prima fase di indagine, era in sella a una Triumph Triple, una moto.

Una delle sue passioni insieme alla cucina. Il giovane chef è stato sbalzato sull'asfalto dopo essere stato urtato dal conducente 71enne di una Renault Laguna che si stava immettendo sulla corsia centrale. Per Mazzaroppi, nonostante l'intervento di un'ambulanza, non c'è stato niente da fare. I vigili hanno accompagnato l'investitore, sotto choc, all'ospedale Sant'Eugenio per farlo sottoporre all’alcoltest e al drugtest. Sarà indagato per omicidio stradale, come da prassi.

Chi era Daniele Mazzaroppi

Daniele Mazzaroppi era molto conosciuto nell'ambiente. Aveva aperto un il Triticum Micropanificio Agricolo, in via Giuseppe Peano, con un socio. Un progetto ambizioso, un piccolo laboratorio di produzione di pane e dolci che utilizza esclusivamente lievito madre e farine. Il taglio del nastro, come si vede della foto sui profili social, nel 2022. Mazzaroppi, cuoco in uscita dal ristorante Pagliaccio, ha coltivato la passione per il pane coltivata in pandemia. Tante le foto dei suoi capolavori su Instagram. Saputa la notizia, il Triticum Micropanificio Agricolo ha comunicato che resterà chiuso in segno di lutto per qualche giorno.

Le altre vittime sulle strade di Roma

Solo mercoledì scorso un altro centauro, Andrea Rossi di 34 anni, è deceduto a Dragona dopo uno schianto con un'auto guidata da un agente della polizia locale fuori servizio. Prima ancora, Nicolina Vilardo di 69 anni è stata falciata e uccisa sulle strisce pedonali da Smart fortwo, mentre attraversava sulle tenendo al guinzaglio il suo cane. Gli agenti del gruppo Montemario sono al lavoro per ricostruire la dinamica.