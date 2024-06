Muore a 33 anni dopo tre giorni di agonia in ospedale, era stato investito da un'auto. Era papà di una bimba

Daniele Iammartino è morto a 33 anni dopo tre giorni di agonia in ospedale. L'uomo, papà di una bambina, era stato investito da un'auto lo scorso tre giugno, tra via Guglielmo Fioramonti e la via Casilina, all'altezza del comune di Labico alle sei del mattino.

Dopo le prime cure e considerata la gravità dello scontro, era stato poi trasferito all'Umberto I, in codice rosso. È rimasto ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni, poi nella serata del cinque giugno il suo cuore ha smesso di battere.

Il conducente dell'auto, un uomo di 38 anni, ora sarà iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Un atto dovuto in questi casi. Dalle telecamere di sicurezza poste all'ingresso della stazione ferroviaria molto probabilmente emergeranno maggiori dettagli sul momento dell'investimento.

Chi era Daniele Iammartino

Daniele Iammartino, secondo quanto appreso, si era trasferito da poco a Labico. Prima viveva ad Artena. Aveva trovato una casetta nella zona di Santa Maria, proprio vicino alla stazione ferroviaria cosi da poter raggiungerla a piedi e prendere il treno per Roma per andare a lavorare cosi come faceva tutte le mattine, in un bar.

63 morti

Si aggrava così il bilancio delle vittime delle strade di Roma e provincia, 63 dall'inizio del 2024. L'ultima tragedia, in ordine di tempo, si è verificata nella mattinata del sei giugno a Tor Tre Teste dove un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 4 su via di Tor Tre Teste, all'altezza della rotatoria di viale Enzo Ferrari.

Lo scorso quattro giugno, invece, Valter Grossi, un uomo di 65 anni, era morto dopo uno scontro che aveva coinvolto una moto e due auto. La tragedia stradale, in quella circostanza, era avvenuta sulla cosiddetta bretella della A24, in direzione Roma, fra le uscite Tor Cervara e viale Togliatti.