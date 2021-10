Daniele morto a 22 anni in un incidente stradale, stava tornando a casa in sella alla sua moto

È morto in sella alla sua moto mentre stava tornando a casa. Un incidente stradale fatale che è costato la vita a Daniele Capoccitti, 22enne di Cerveteri, morto mercoledì 27 ottobre a Fiumicino. Il ragazzo, 22 anni, stava tornando a casa sulla sua moto Kawasaki quando, in via Casale Sant'Angelo, strada che collega Tragliata con Torrimpietra, alle 13:30 si è scontrato con un furgone Pegeout.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per Daniele Capoccitti non c'è stato nulla da fare. L'impatto per il 22enne è stato fatale, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi allertati dal conducente del furgone. A ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale, la polizia locale. I mezzi, come da prassi in questi casi, sono stati sequestrati. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.