È il calciatore della Lazio Daniel Guerini la vittima dell'incidente sulla Togliatti

Il cordoglio della Lazio e del Torino, ex squadra in cui il giovane ha militato

È il 19enne calciatore della primavera della Lazio, Daniel Guerini, il giovane morto in un incidente stradale su via Palmiro Togliatti nella serata di ieri. E' la società biancoceleste a dare la notizia sul proprio sito web: "Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini".

Anche il Torino, dove Guerini ha giocato sempre a livello Primavera fino allo scorso gennaio, si è unito al dolore: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera".

Promessa del vivaio laziale, Guerini era il classico numero 10. Era rientrato a Roma lo scorso gennaio, dopo aver giocato nelle passate stagioni con le maglie di Torino (sul suo profilo Instagram c’è proprio un gol suo contro la Lazio) Fiorentina e Spal. Sul suo profilo instagram, una delle ultime immagini, lo ritrae proprio nel giorno del rientro alla base. "Roma è la mia casa la Lazio la mia squadra. Quanto sono felice di esser tornato", il commento sotto l'immagine che lo ritrae davanti al logo della Lazio.

Fantasista di belle speranze

Classe 2002, Guerini era cresciuto nel settore giovanile della Lazio, prima del passaggio al Torino nel 2016. Il giovane trequartista in granata ha giocato tra il 2016 e il 2018. Grazie alle prestazioni si è guadagnato anche la Nazionale giocando sia con la formazione Under 15 che con l'Under 16. In tutto 14 presenze, con 2 reti.

L'incidente stradale

L’incidente mortale si è verificato ieri sera alle 20.20 su via Palmiro Togliatti a Roma. A scontrarsi una Smart ForFour e una Mercedes Classe A. Ad avere la peggio Guerini, a bordo della prima auto con due amici, coetanei, rimasti gravemente feriti. L'auto, ribaltatasi più volte, trasformata in un ammasso di lamiere ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i giovani all'interno. Nulla da fare per la promessa biancoceleste.