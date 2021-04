Incidente Daniel Guerini, le auto coinvolte sotto esame per ricostruire la dinamica

Proseguono le indagini sulla morte di Daniel Guerini , il giovane calciatore della Primavera della Lazio morto in un tragico incidente stradale avvenuto il 24 marzo sulla Togliatti.

Aperto ufficialmente il fascicolo per omicidio stradale, dove sono scritti i nomi dei due indagati - il conducente 67enne della Mercedes Classe A e quello dell’amico di Guerini, il 18enne che guidava la Smart ForFour che ha impattato contro l’altra auto - adesso entrano in gioco i consulenti tecnici, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Nel mirino ci sono innanzitutto le due auto: è stato accertato che la Smart è andata a sbattere contro la Mercedes all’incrocio con viale dei Romanisti e si è ribaltata, ma non è chiaro come l’impatto sia effettivamente avvenuto. E così i consulenti tecnici, sia quelli dei due indagati sia quello del procura, dovranno analizzarle e riconoscere tra segni e ammaccature il “disegno” dell’incidente che ha causato la morte di Daniel a soli 19 anni.

Incidente Daniel Guerini, a che punto sono le indagini

I primi ad analizzare la Mercedes e la Smart saranno proprio i consulenti nominati dai due indagati, mentre proseguono le indagini del pm Francesco Minisci, determinato a capire se la velocità cui procedevano le due auto e lo stato dell’asfalto possano (e quanto) avere avuto un ruolo nell’incidente.

L’amico di “Guero” ha sempre assicurato di avere tenuto una velocità nei limiti la notte dello schianto - va ricordato che la Togliatti è una strada a lunga percorrenza dove non si dovrebbero superare i 70 km/h - mentre parecchio si è discusso su una buca che sarebbe stata riempita pochi giorni dopo l’incidente.

Anche i filmati delle telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a fare chiarezza, anche se è stato appurato che non erano puntate sul luogo dell’impatto. La comparazione delle immagini di diverse postazioni potrebbe però aiutare a capire a che velocità andavano le due macchine.

Diversi insomma i nodi ancora da sciogliere per attribuire eventuali responsabilità, mentre la famiglia e gli amici di Guerini, mamma Michela e papà Danilo in primis, provano a fare i conti con il vuoto immenso lasciato dal giovane calciatore, i cui funerali sono stati celebrati lo scorso 1 aprile.

“Oggi é il primo aprile e vorrei che qualcuno mi urlasse che sono uno scemo e che ci sono cascato in questo bruttissimo scherzo - era stato il commiato di Luca Antonini, procuratore del giovane calciatore - Ancora non mi sembra vero. Invece oggi ti salutiamo..ma non per sempre..Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”.