Cristiano De Santis morto in un incidente. Lascia una moglie e tre figli piccoli

Si chiamava Cristiano De Santis la vittima dell'incidente stradale avvenuto la notte del 2 giugno a Malagrotta. Trentasette anni, di Civitavecchia, lascia una moglie e tre figli piccoli. Una tragedia che ha colpito i colleghi della guardia giurata, che si sono resi disponibili per un sostegno economico prendendosi carico dei funerali dell'uomo.

De Santis è morto sul colpo mentre era in servizio di vigilanza con un'auto Italpol a Roma, dove prestava servizio sul reparto pattuglie. Alla notizia della sua morte i colleghi si sono stretti attorno alla famiglia di Cristiano De Santis. A ricordare il collega al nostro giornale Massimo Raffi, presidente nazionale dell'Associazione Guardie Riunite D'Italia: "La Italpol nella persona del presidente Francesco Gravina, si è resa disponibile per un sostegno economico prendendosi carico dei funerali di Cristiano - spiega -. E dall'ufficio comando del tenente Cardone, stanno valutando la possibilità di istituire un fondo a trattenuta mensile di ogni operatore interessato".

Vicinanza e cordoglio, ma anche una raccolta fondi: "A seguito del tragico evento che ha visto la prematura morte in servizio, del nostro collega e amico Cristiano De Santis - continua Massimo Raffi - Agri ha organizzato una raccolta fondi a favore della famiglia del collega, che potrete fare direttamente sul conto corrente della signora Nardi Emanuela ( suocera di Cristiano ). Tutti i colleghi interessati possono procedere tramite ricarica Postepay al n.5333 1711 1464 2073 intestata a Emanuela Nardi o per mezzo di bonifico all iban: IT63G3608105138234549334558".

L'incidente mortale

Cristiano De Santis ha perso la vita la notte di venerdì a Malagrotta quando a bordo di una Ford Fiesta in servizio Italpol si è scontrato frontalmente con un compattatore dell'Ama. Un impatto violento, avvenuto all'altezza del cosiddetto Ponte della Ferrovia, in un tratto di rettilineo di una strada che attraversa le campagne dell'agro romano. Cristiano De Santis è morto sul colpo. Sotto choc e ferito anche il lavoratore Ama di 51 anni che si trovava a bordo del compattatore, con la csl che in seguito all'urto è stato sbalzata fuori strada. Trasportato poi in codice rosso all'Aurelia Hospital.

Svolti i rilievi dagli agenti del gruppo XI Marconi e Gpit della polizia di Roma Capitale, i due veicoli sono stati sequestrati, così come i telefoni cellulari dei due conducenti.Resta da accertare l'esatta dinamica.