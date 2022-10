Incidente a corso Trieste: investito sulle strisce da uno scooter, anziano in pericolo di vita

E' stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Lotta fra la vita e la morte in ospedale un anziano travolto al Quartiere Trieste da uno scooter. Il sinistro nel pomeriggio di martedì 4 ottobre.

L'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale in piazza Istria. A colpire l'anziano uno scooter Kymco condotto da un uomo di 58 anni, fermatosi a chiamare i soccorsi.

Scaraventato in terra in seguito all'urto l'anziano ha perso conoscenza. Apparso da subito in condizioni gravi l'anziano è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I in pericolo di vita. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.