Incidente a corso Trieste: si ribalta con l'auto dopo impatto contro vettura in sosta

Il 70enne alla guida della Mercedes trasportato in codice rosso in ospedale

Ha perso il controllo dell'auto impattando contro una vettura in sosta e poi ribaltandosi. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di martedì al Quartiere Trieste. Ferito l'automobilista, costretto poi alle cure dell'ospedale.

Il sinistro all'altezza del civico 26 di corso Trieste dove le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi di un incidente in cui è rimasto coinvolto un uomo di 70 anni. L'uomo era la guida di una Mercedes quando per cause ancora da accertare, tra cui non si esclude un malore, ha perso il controllo del mezzo colpendo un autoveicolo modello Kia in sosta.

A seguito dell'urto la Mercedes si è capovolta. L'uomo era ancora coscente quando è stato trasportato per accertamenti in codice rosso dinamico non in pericolo di vita all'ospedale San Giovanni.